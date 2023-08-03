الاتفاق يودع "محنشي".. ويغادر غدًا لأبوظبي لمواجهة الجزيرة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.
يأتي ذلك في إطار المرحلة الثالثة لتحضيرات الاتفاق قبل خوض معترك دوري روشن السعودي لموسم 2023/24.
واشتمل التدريب بعد الإحماء على تمرين لياقي بالكرة، ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية عبر مجموعتين، وخاض الفريق مناورة تكتيكية على كامل الملعب أوقفها مدرب الفريق "جيرارد" عدة مرات لتطبيق أفكاره الفنية، واختتم المران بتدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.
وبعد ختام التدريب أقام الفريق حفل وداع للاعب إبراهيم محنشي ، متمنين له التوفيق في مشواره القادم.
وعلى صعيد متصل تغادر عصر غد الجمعة القائمة المختارة عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهة إلى أبوظبي حيث سيقيم الفريق تدريباً (مغلقاً) قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي وديًا السبت المقبل.