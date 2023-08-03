الاتفاق يودع "محنشي".. ويغادر غدًا لأبوظبي لمواجهة الجزيرة

واشتمل التدريب بعد الإحماء على تمرين لياقي بالكرة، ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية عبر مجموعتين، وخاض الفريق مناورة تكتيكية على كامل الملعب أوقفها مدرب الفريق "جيرارد" عدة مرات لتطبيق أفكاره الفنية، واختتم المران بتدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.