الخميس.. انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى للسيدات 2022/ 2023

تنطلق بعد غد الخميس منافسات النسخة الأولى من دوري الدرجة الأولى للسيدات 2023/2022، بمشاركة 17 فريقًا، قسمت إلى خمس مجموعات، وتم تقسيم البطولة إلى قسمين: دور المجموعات، والأدوار النهائية.
وتشكلت فرق دوري الدرجة الأولى من منافسات دوري المناطق للسيدات 2021، والتي شارك فيها 16 فريقًا، لتتأهل منها 8 فرق شكلت في العام التالي الدوري الممتاز للسيدات، مقابل تشكيل غير المتأهلين دوري الدرجة الأولى.
واعتمد الاتحاد السعودي إقامة دوري الدرجة الأولى، بمشاركة 17 فريقًا؛ وهي: الرياض، الهمة، النسور الذهبية، اتحاد النسور، الترجي "فريق الواحة النسائي سابقًا"، المتحد، فليج، الليث الأبيض، النورس، سهم النسائي، الأمل، عكاظ، مجد الغربية، نجمة جدة، التهامي، فخر جدة والعنقاء؛ حيث ستُوَزَّع على ثلاث مناطق، على أن ينطلق الدوري يوم 10 نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب "مناطقيًّا" بإجمالي "51 مباراة".
وسيُحدَّد بطل دوري الدرجة الأولى من خلال الأدوار النهائية للدوري بنظام خروج المغلوب من دور ربع النهائي؛ حيث تقام بين المتأهلين من دور المجموعات، على أن يصعد بطل دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز في النسخة التالية؛ ليحل مكان صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز، الذي سيهبط إلى دوري الدرجة الأولى.
واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمًا ماليًّا لأندية الدوري الممتاز؛ حيث سيحصل كل فريق على 250 ألف ريال، فيما سيحصل كل فريق في الدرجة الأولى على دعم مالي بقيمة 50 ألف ريال.