النصر يستهدف التعاقد مع الكولومبي كيفين أغوديلو لاعب سبيزيا الإيطالي

كشف الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو" عن اهتمام نادي النصر بالتعاقد مع الكولومبي الشاب كيفين أغوديلو، لاعب نادي سبيزيا الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وقال الصحفي الذى يعمل في "سكاي سبورت": إن النصر أبدى رغبته في الحصول على خدمات النجم الكولومبي، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وارتبطت أسماء العديد من اللاعبين العالميين بالانضمام إلى صفوف النصر بالموسم القادم؛ أبرزهم: حكيم زياش، مارسيلو بروزوفيتش، فيليبى أندرسون، وليام كارفالو؛ لتدعيم صفوف الفريق بجانب النجم كريستيانو رونالدو.
ويلعب كيفين أغوديلو البالغ من العمر 25 عامًا، في نادي سبيزيا الإيطالي منذ 2020، معارًا من جنوى الإيطالي حتى وقّع انتقالًا إليه بشكل رسمي في 2022.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 3 ملايين يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.