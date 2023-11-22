تحضيراً لمواجهة الاتحاد في دوري روشن.. الاتفاق يجري تدريبه الرئيسي بانتظام الدوليين

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على محاضرة فنية، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية بالنادي، بعد ذلك أدى اللاعبون الإحماء في الملعب، ثم تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة عبر 3 مجموعات، فيما تركز بعد ذلك التدريب على الجانب التكتيكي الذي سينتهجه الكوماندوز في مواجهة الاتحاد، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.