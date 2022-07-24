السودان مع فلسطين.. والبحرين أمام جيبوتي في ختام الجولة الثانية

ويلتقي منتخب السودان مع منتخب فلسطين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات المجموعة السادسة.