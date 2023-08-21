الوحدة يكشف عن التقرير الطبي لإصابة " محمدي " و" دوارتي"

كشف نادي الوحدة، اليوم الاثنين، عن التقرير الطبي لإصابة ثنائي الفريق الكروي الأول الحارس المغربي منير محمدي والمدافع الكوستاريكي أوسكار دوارتي.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) "إنفوجرافيك" يتضمن التقرير الطبي لكلا اللاعبين ومدة غيابهما عن الملاعب.
وأوضح النادي أن الحارس الدولي المغربي يعاني من إصابة في أوتار الكتف سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي في مستشفى سبيتار في قطر حيث ستكون عودته للتدريبات في شهر سبتمبر بعد أيام الفيفا.
فيما أجرى المدافع الكوستاريكي أوسكار دوارتي عملية في الكتف سيخضع بعدها اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خارجي على أن تكون عودته للملاعب بعد أيام التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل.
يشار إلى أن كلا اللاعبين قد غابا عن مواجهتي الفريق في افتتاح منافسات الموسم الكروي الجديد 2023/2024م أمام ناديي الرياض والشباب على التوالي.