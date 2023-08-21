الوحدة يكشف عن التقرير الطبي لإصابة " محمدي " و" دوارتي"

وأوضح النادي أن الحارس الدولي المغربي يعاني من إصابة في أوتار الكتف سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي في مستشفى سبيتار في قطر حيث ستكون عودته للتدريبات في شهر سبتمبر بعد أيام الفيفا.