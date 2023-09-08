الفتح يعلن رحيل لاعبه الإسباني فران فيلث

يشار أن فران فيلث انضم في يوليو عام 2022 لصفوف الفتح قادمًا من فريق باناثانيكوس اليوناني بعقد يمتد لمدة موسمين قبل أن تبدي الإدارة موافقتها على رحيله إلى الدوري اليوناني.