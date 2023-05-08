جماهير "الاتحاد" تتصدر الحضور الجماهيري حتى الجولة الـ25 من الدوري

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، عن جماهير الأندية السعودية الأكثر حضوراً حتى الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.
وتصدرت جماهير نادي الاتحاد كأكثر الجماهير حضوراً حيث بلغ عدد الحضور نحو 453.095 ولعب على أرضه نحو 12 مباراة .
وجاءت في المركز الثاني جماهير نادي النصر بواقع 216.604 التي حضرت المباريات، ولعب على أرضه 12 مباراة.
في حين وقعت جماهير العدالة والفتح ثالثاً ورابعاً بعدد جماهيري بلغ 145.900 ، 141.627 على التوالي، حيث لعب كل منهما على أرضه 12، 13 مباراة.
واحتلت جماهير الهلال المركز الخامس بعدد جماهيري بلغ 123.725 ولعب على أرضه 13 مباراة، بينما جاءت جماهير الشباب بالمركز الـ11 حيث بلغت 66.805، ولعب على أرضه 12 مباراة.