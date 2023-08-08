بطولة الملك سلمان للأندية 2023: النصر أمام الشرطة العراقي.. والهلال في مواجهة الشباب

تنطلق غداً الأربعاء مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، حيث تقام مباراتان على النحو التالي:
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
تأهل النصر لنصف نهائي كأس الملك بعد فوزه على الرجاء المغربي حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بنتيجة (3/1)، فيما تأهل الشرطة العراقي بعد فوزه على السد القطري بنتيجة (4/2) في ربع نهائي البطولة.
يقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.
ونجح الهلال في التأهل إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تمكن الشباب من التأهل بعد فوزه على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح بنتيجة (5/4) .