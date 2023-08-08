بطولة الملك سلمان للأندية 2023: النصر أمام الشرطة العراقي.. والهلال في مواجهة الشباب

ونجح الهلال في التأهل إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تمكن الشباب من التأهل بعد فوزه على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح بنتيجة (5/4) .