رياضة

"الدوسري" و"حمدلله" ضمن التشكيلة المثالية للاعبين العرب الأعلى تقييمًا في 2023

قائمة "Sofascore" شملت 5 لاعبين من دوري روشن السعودي للمحترفين
"الدوسري" و"حمدلله" ضمن التشكيلة المثالية للاعبين العرب الأعلى تقييمًا في 2023

أعلنت شبكة "Sofascore" المتخصصة في إحصائيات وأرقام اللاعبين، عن التشكيلة المثالية السنوية للاعبين العرب الأعلى تقييمًا في جميع المسابقات خلال عام 2023.

واشتملت قائمة "Sofascore" على 5 لاعبين من دوري روشن السعودي للمحترفين، و5 لاعبين بالدوري المصري، ولاعب واحد من الدوري البلجيكي؛ حيث جاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي المصري)

خط الدفاع: علي معلول (الأهلي المصري)، عبدالمنعم (الأهلي المصري)، أحمد شراحيلي (الاتحاد السعودي)، محمد الشيبي (بيراميدز المصري).

خط الوسط: فيصل فجر (الوحدة السعودي)، آدم زرقان (رويال شارلروا البلجيكي)، سالم الدوسري (الهلال السعودي)، أحمد سيد زيزو (الزمالك المصري)، مراد باتنا (الفتح السعودي).

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد السعودي).

دوري روشن السعودي للمحترفين
التشكيلة المثالية للاعبين العرب

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