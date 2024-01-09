"الدوسري" و"حمدلله" ضمن التشكيلة المثالية للاعبين العرب الأعلى تقييمًا في 2023

واشتملت قائمة "Sofascore" على 5 لاعبين من دوري روشن السعودي للمحترفين، و5 لاعبين بالدوري المصري، ولاعب واحد من الدوري البلجيكي؛ حيث جاءت التشكيلة على النحو التالي: