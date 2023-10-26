في افتتاح الجولة الـ 11 من دوري روشن: "حزم الصمود" يبعثر أوراق الاتحاد من جديد

انتزع فريق الحزم الأول لكرة القدم تعادلاً مثيراً من أمام مستضيفه الاتحاد 2/2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، في افتتاح الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، بقيادة الحكم الفنزويلي "ألكسيس هيريرا ".