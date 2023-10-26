في افتتاح الجولة الـ 11 من دوري روشن: "حزم الصمود" يبعثر أوراق الاتحاد من جديد

انتزع فريق الحزم الأول لكرة القدم تعادلاً مثيراً من أمام مستضيفه الاتحاد 2/2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، في افتتاح الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، بقيادة الحكم الفنزويلي "ألكسيس هيريرا ".
الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل أحرزه قائد الفريق "كريم بنزيما"، في الدقيقة 26 بعد تمريرة رائعة وصلته من "كانتي".
كما اعتلت العارضة الاتحادية تسديدة لاعب الحزم "فايز سليماني" عند الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني عدل محمد فؤاد النتيجة لفريقة الحزم عند الدقيقة 63، بتسديدة قوية اكتفى دفاع الاتحاد وحارسهم "غروهي" بمشاهدة الكرة وهي تسكن الشباك.
وكادت تسديدة لاعب الحزم محمد أبوسبعان أن تلج مرمى الاتحاد عند الدقيقة 74 وتعزز النتيجة للضيوف.
ووسط أهازيج ومؤازرة جماهير الاتحاد، انتفض الفريق، وحول "بنزيما" كرة من ذهب للقادم من الخلف المدافع حسن كادش في الدقيقة 81 ليودع الأخير الكرة داخل الشباك الحزماوية كهدف ثان للمستضيف.
لم تدم فرحة الاتحاد كثيراً، حيث عادل "فايز سليماني" النتيجة لفريقه الحزم في الدقيقة 87، وسط ارتباك بين أفراد دفاع الاتحاد.
بتلك النتيجة بلغ الاتحاد النقطة 21 وبقي في المركز الخامس، كما بقي الحزم في المركز الـ 17 برصيد7 نقاط فقط.