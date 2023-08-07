"ترشيد" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة الراعي الفضي لـ "النصر"

من جانبه، أوضح وليد الغريري الرئيس التنفيذي لشركة ترشيد أن الرعاية تأتي من منطلق دعم القطاع الرياضي في السعودية وتحديداً رياضة كرة القدم للوصول بها إلى مراتب متقدمة عالمياً.

وأضاف: "جاءت رعايتنا لناد عريق مثل النصر من أجل الوصول إلى شريحة واسعة من المتابعين للنادي وكرة القدم السعودية لإيماننا بالطاقة التي يزخر بها هذا القطاع وجماهيره من الشباب في السعودية".

يشار إلى أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة انطلقت لتكون شركة خدمات كفاءة الطاقة الرائدة في السعودية، من أجل خدمة الهدف الوطني للاستدامة الإستراتيجية المتمثل في تحقيق قدر كبير من توفير الطاقة، كما تهدف «ترشيد» إلى لعب دور رئيس في تنمية هذا القطاع من خلال تأسيس صناعة كفاءة طاقة مزدهرة في السعودية، وجذب الجهات الدولية الفاعلة في مجال الطاقة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي والمساهمة في إيجاد آلاف الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.