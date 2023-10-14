لدعم المجتمع المحلي.. ليف قولف وروشن يطلقون مبادرة Potential Unleashed

قدّم اللاعب السويدي هينريك ستينسون، واللاعب الأمريكي جيسون كوكراك، حصة تدريبية لمجموعة من أطفال وشباب مركز العون، خلال زيارتهم لملعب نادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. مع اقتراب موعد انطلاق بطولة ليف قولف جدة المقدمة من روشن، التي تنطلق يوم غد الجمعة وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 48 من نخبة لاعبي القولف عالميًّا.
وتأتي الحصة التدريبية بالتعاون بين ليف قولف وروشن ومركز العون لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعد جزءًا من مبادرة "Potential Unleashed" التي تهدف لتحقيق أثر إيجابي مستدام لدعم المجتمع المحلي في الدول التي تحتضن جميع بطولات ليف قولف حول العالم.
ستينسون كابتن فريق ماجيستيكس، صرّح بعد الحصة التدريبية: "منح هؤلاء الأطفال والشباب الفرصة لتجربة رياضة القولف والتواجد على أرضية الملعب والقيام بأنشطة رياضية هنا في رويال غرينز؛ هو أمر رائع. كشخص مارس رياضة القولف لسنوات عديدة؛ فإن المشاركة والمساهمة المجتمعية تعتبر جزءًا أساسيًّا، وكذلك هو الحال في ليف قولف. هناك مبادرات متنوعة في مختلف المناطق التي نقوم باللعب فيها، لطالما كان هذا الأمر محوريًّا بالنسبة لرياضة القولف، ونحن نحافظ على استمرار هذا التقليد".
وقال جيسون كوكراك لاعب فريق سماش: "مشاهدة ابتسامات الأطفال والشباب عندما تضرب الكرةُ نقطة الهدف؛ هو أمر مميز للغاية. زوجتي معلمة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ لذا فإن هذا الأمر يعني لي الكثير. عندما تتاح لك الفرصة لتعريف الناس بلعبة القولف قم بذلك، فهي رياضة ومن المفترض أن نستمتع بها. وابتسامة المشاركين اليوم هي ترجمة لذلك الأمر".
وقال محمد عاشور، مدير المسؤولية الاجتماعية في مجموعة روشن: "فخورون في مجموعة روشن من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية "يحييك" بالمشاركة في دعم مبادرة "LIV- Ability" مع ليف قولف. وسعداء بمشاهدة نمو وانتشار رياضة القولف في المملكة وتأثيرها الإيجابي على الأطفال ذوي الإعاقة. ومشاركة المحترفين من نجوم دوري ليف قولف ومساهمتهم ونقل خبراتهم للأطفال والتفاعل معهم هو أمر محفز فعلًا. رؤية ردود الأفعال الحماسية من الأطفال لا تقدر بثمن، وهذه هي البداية الأمثل لشهور قادمة من الدعم المستمر".