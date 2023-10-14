لدعم المجتمع المحلي.. ليف قولف وروشن يطلقون مبادرة Potential Unleashed

ستينسون كابتن فريق ماجيستيكس، صرّح بعد الحصة التدريبية: "منح هؤلاء الأطفال والشباب الفرصة لتجربة رياضة القولف والتواجد على أرضية الملعب والقيام بأنشطة رياضية هنا في رويال غرينز؛ هو أمر رائع. كشخص مارس رياضة القولف لسنوات عديدة؛ فإن المشاركة والمساهمة المجتمعية تعتبر جزءًا أساسيًّا، وكذلك هو الحال في ليف قولف. هناك مبادرات متنوعة في مختلف المناطق التي نقوم باللعب فيها، لطالما كان هذا الأمر محوريًّا بالنسبة لرياضة القولف، ونحن نحافظ على استمرار هذا التقليد".