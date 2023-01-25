في ملتقى "فرص" الاستثماري "رئيس الشباب البلطان" يستعرض الفرص الاستثمارية في النادي

استعرض رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان تجربة النادي في مجال الاستثمار الرياضي خلال الجلسة الحوارية التي أقيمت اليوم الأربعاء، على هامش ملتقى الاستثمار البلدي (فرص) في نسخته الثانية التي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، خلال الفترة من 24- 26 يناير الجاري في مركز المعارض والمؤتمرات بواجهة الرياض، بمشاركة 60 جهة حكومية وخاصة لعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي لرجال الأعمال.
وقدم "البلطان" شرحًا موسعًا حول تجربة نادي الشباب في مجال الاستثماري الرياضي، والفرص الاستثمارية الجاذبة في القطاع الرياضي، مبينًا أن نادي الشباب يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي ستخدم رجال الأعمال نظرًا لموقعه الاستراتيجي بين أهم الطرق التجارية في العاصمة الرياض.
يشار أن شركة نادي الشباب الذراع الاستثماري للنادي شاركت في الملتقى بجناح استعرضت من خلاله الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يمتلكها النادي الذي يتميز بموقعه الاستثماري النموذجي على الطرق الرئيسية، كما قدمت الشركة شرحًا موسعًا للفرص الاستثمارية في ظل التطوير الكبير الذي يشهده النادي في منشآته الرياضية لمواكبة النمو العمراني والتجاري في المنطقة.