في ملتقى "فرص" الاستثماري "رئيس الشباب البلطان" يستعرض الفرص الاستثمارية في النادي

وقدم "البلطان" شرحًا موسعًا حول تجربة نادي الشباب في مجال الاستثماري الرياضي، والفرص الاستثمارية الجاذبة في القطاع الرياضي، مبينًا أن نادي الشباب يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي ستخدم رجال الأعمال نظرًا لموقعه الاستراتيجي بين أهم الطرق التجارية في العاصمة الرياض.