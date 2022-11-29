السعودية تنظم أقوى نهائيات التايكوندو للمرة الأولى في تاريخها

تحتضن المملكة وللمرة الأولى نهائيّات الجائزة الكبرى للتايكوندو (Grand-Prix Finals) للعام 2022م خلال الفترة 8-10 من ديسمبر الحالي في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.
وتعدّ الجائزة الكبرى من أهم وأقوى بطولات التايكوندو على مستوى العالم، وسيشارك فيها أكثر من 200 لاعب ولاعبة منهم 77 بارالمبيين في مختلف الأوزان وهي: ( -58، -68، -80، +80 ) للاعبين و ( -49، -57، -67، +67 ) للاعبات، و 249 إدارياً ومدرّباً و 40 حكماً، يمثلون 56 دولة.
وتعدّ كوريا الجنوبية أكثر من حصد ميداليّات في هذه البطولة منذ انطلاقها في العام 2013م برصيد 116 ميداليّة مختلفة، وتأتي روسيا ثانياً بـ66 ميداليّة، ثم بريطانيا بـ58 ميداليّة، وستشارك الدول الثلاث في البطولة بالإضافة إلى دول أخرى حصدت العديد من الميداليّات كالصين وإسبانيا وتايلند وفرنسا وكرواتيا وأمريكا والأردن ومصر.
ويمثل أخضر التايكوندو في النهائيات 7 لاعبين ولاعبات وهم: فهد السميح، عبدالله القرني، علي المبروك، سعود المولد، ميس الشمري، طيبة الشريف، وفاطمة آل صلاح.