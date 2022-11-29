السعودية تنظم أقوى نهائيات التايكوندو للمرة الأولى في تاريخها

وتعدّ الجائزة الكبرى من أهم وأقوى بطولات التايكوندو على مستوى العالم، وسيشارك فيها أكثر من 200 لاعب ولاعبة منهم 77 بارالمبيين في مختلف الأوزان وهي: ( -58، -68، -80، +80 ) للاعبين و ( -49، -57، -67، +67 ) للاعبات، و 249 إدارياً ومدرّباً و 40 حكماً، يمثلون 56 دولة.