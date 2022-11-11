"الاتحاد" يختتم تحضيراته لملاقاة "الفيحاء" وديًّا في دبي

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد اليوم الجمعة تدريباته في معسكره التحضيري في مدينة دبي الإماراتية خلال فترة توقُّف النشاط الكروي نتيجة ارتباط المنتخب السعودي بالبرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.