"الاتحاد" يختتم تحضيراته لملاقاة "الفيحاء" وديًّا في دبي

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد اليوم الجمعة تدريباته في معسكره التحضيري في مدينة دبي الإماراتية خلال فترة توقُّف النشاط الكروي نتيجة ارتباط المنتخب السعودي بالبرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.
وقبل بداية التدريبات شرح المدير الفني البرتغالي نونو سانتو المطلوب من اللاعبين في مواجهة الغد الودية أمام شقيقه الفيحاء، المقررة على ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي، التي ستكون مفتوحة أمام الجماهير ووسائل الإعلام.
وأجرى لاعبو الاتحاد قياس المعدلات البدنية واللياقية خلال التدريب، الذي تركز على الجوانب الفنية والمهارية.
وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد المشرف العام على كرة القدم بالنادي أحمد بن عصام كعكي.