الوقت القاتل يحرم مانشستر يونايتد من الفوز على إشبيلية الإسباني

خطف إشبيلية الإسباني تعادلاً مثيرًا في الوقت القاتل من أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين لكل منهما مساء يوم الخميس على ملعب "أولد ترافورد" في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.