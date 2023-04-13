رياضة
الوقت القاتل يحرم مانشستر يونايتد من الفوز على إشبيلية الإسباني
خطف إشبيلية الإسباني تعادلاً مثيرًا في الوقت القاتل من أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين لكل منهما مساء يوم الخميس على ملعب "أولد ترافورد" في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
ترجم النمساوي مارسيل سابيتزر أفضلية أصحاب الضيافة بتسجيله الهدفين الأول والثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقتين 14 و21 فيما قلصت النيران الصديقة النتيجة عبر الهولندي تايرل مالاسيا مدافع الفريق الإنجليزي مسجلاً هدف إشبيلية الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني عادت النيران الصديقة لتمنح الفريق الإسباني تعادلاً مثيرًا حينما سجل هاري ماغواير لاعب مانشستر يونايتد الهدف الثاني لإشبيلية بالخطأ في مرمى فريقه.