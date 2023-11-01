مدرب الهلال "خيسوس" يغادر إلى بلاده

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "قدم مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة "فهد بن سعد بن نافل" خالص التعزية والمواساة إلى مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي "جورج خيسوس"؛ في وفاة شقيقه الذي تلقى نبأ وفاته اليوم الأربعاء.