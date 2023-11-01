مدرب الهلال "خيسوس" يغادر إلى بلاده

أعلن نادي الهلال مغادرة مدرب الفريق الكروي الأول البرتغالي جورج خيسوس إلى بلاده نظرًا لوفاة شقيقه اليوم الأربعاء.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "قدم مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة "فهد بن سعد بن نافل" خالص التعزية والمواساة إلى مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي "جورج خيسوس"؛ في وفاة شقيقه الذي تلقى نبأ وفاته اليوم الأربعاء.
ويلتحق المدرب ببعثة الفريق الأول لكرة القدم صباح يوم الجمعة في "الأحساء" أثناء وجودهم استعدادًا لخوض مباراة الجولة 12 من منافسات دوري روشن أمام مضيفهم "الفتح".