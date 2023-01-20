بـتحقيقه 8 ميداليات للسيدات والرجال.. أخضر المبارزة "ثاني" العرب

حقق المنتخب السعودي للمبارزة، المركز الثاني في البطولة العـربية للعمـومي، للمبارزة التي اختتمت في مملكة البحرين، بعد أن حصد 8 ميداليات (فضيتان و6 برونزيات)، حيث حصل الأخضر السعودي للسيدات (فرق) على الميدالية البرونزية لسلاح الفويل، فيما نال المنتخب (للرجال) برونزية سلاح السايبر.
وكان المنتخب السعودي للسيدات (فرق) قد حقق فضيتين لسلاحي الابـيه والسايبر، كما حصد 4 ميداليات برونزية في منافسات (الفردي)، حققها كل من ندى عابد (سلاح الابيه)، والحسناء الحماد (سلاح السايبر)، وجواد الداوود (سلاح الابيـه)، ومشــاري البشــير (سلاح السايبر).