بـتحقيقه 8 ميداليات للسيدات والرجال.. أخضر المبارزة "ثاني" العرب

حقق المنتخب السعودي للمبارزة، المركز الثاني في البطولة العـربية للعمـومي، للمبارزة التي اختتمت في مملكة البحرين، بعد أن حصد 8 ميداليات (فضيتان و6 برونزيات)، حيث حصل الأخضر السعودي للسيدات (فرق) على الميدالية البرونزية لسلاح الفويل، فيما نال المنتخب (للرجال) برونزية سلاح السايبر.