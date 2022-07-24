"الرياضة" تطلق منافسات بطولة المملكة للغوص الحر بجدة

أطلقت وزارة الرياضة ممثلةً في الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص في عطلة نهاية الأسبوع الماضي منافسات بطولة المملكة للغوص الحر؛ وذلك على الصالة الخضراء بملعب الأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة.
وضمّت البطولة التي تستمر ثلاثة أيام تخصصات "إستاتك" التي تتطلب بقاء اللاعب مغمورًا تحت الماء بنفس واحد لأطول مدة، و"الداينمك" وهو: الغوص والسباحة تحت الماء بشكل أفقي بنفس واحد لأطول مسافة.
وعمد اتحاد اللعبة إلى فصل بطولات النساء عن البطولات المخصصة للرجال؛ بحيث يكون لكل تخصص سباق منفصل للنساء وسباق منفصل للرجال، حيث سيكون هناك مراكز ثلاثة أولى للنساء تخصص إستاتك، وثلاثة مراكز أولى للنساء تخصص داينمك، و ثلاثة مراكز أولى رجال تخصص إستاتك، و ثلاثة مراكز أولى رجال تخصص داينمك.
وشملت مجموع الجوائز ١٢ فائزًا ٣ في كل من التخصصين فئة النساء و٣ في كل من التخصصين فئة الرجال؛ حيث تضم المنافسات ٢٩ لاعبًا ولاعبة بواقع ١٩ رجلًا و١٠ نساء.