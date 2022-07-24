"الرياضة" تطلق منافسات بطولة المملكة للغوص الحر بجدة

وعمد اتحاد اللعبة إلى فصل بطولات النساء عن البطولات المخصصة للرجال؛ بحيث يكون لكل تخصص سباق منفصل للنساء وسباق منفصل للرجال، حيث سيكون هناك مراكز ثلاثة أولى للنساء تخصص إستاتك، وثلاثة مراكز أولى للنساء تخصص داينمك، و ثلاثة مراكز أولى رجال تخصص إستاتك، و ثلاثة مراكز أولى رجال تخصص داينمك.