الشباب يجري مرانه الرئيس لـ"النصر".. بحضور الرئيس المكلف

بحضور ومتابعة رئيسُ نادي الشباب "المكلف" خليف الهويشان، أجرى الفريق الكروي الأول بالنادي العاصمي، مساء اليوم الأحد؛ الحصةَ التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف؛ استعدادًا لمواجهة النصر الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري روشن السعودي للمحترفين.