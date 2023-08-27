الشباب يجري مرانه الرئيس لـ"النصر".. بحضور الرئيس المكلف

بحضور ومتابعة رئيسُ نادي الشباب "المكلف" خليف الهويشان، أجرى الفريق الكروي الأول بالنادي العاصمي، مساء اليوم الأحد؛ الحصةَ التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف؛ استعدادًا لمواجهة النصر الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقبل انطلاقة الحصة التدريبية أقام المدرب "كايزر" محاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، تلاها بتمارين فنية في منتصف الملعب شهدت تطبيق الجمل الفنية التي اعتمدها للقاء.
واختتم المدرب تحضيراته بمناورة في كامل الملعب، ركّز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي الذي ينوي تنفيذه في المباراة، فضلًا عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.
وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب رياض شراحيلي، بعد إكماله برنامجه التأهيلي.