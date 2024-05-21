"البليهي" يعلّق على مقولة الدوري السعودي ليس قويًا

علّق نجم نادي الهلال "علي البليهي" على الأنباء التي يتم تداولها عن أن دوري روشن السعودي للمحترفين يعد "دوري غير قوي".
وقال "البليهي" في تصريحات إعلامية :"كل هذه ليست قوة، متى ستأتي القوة، أقوى لاعبين في العالم موجودون هنا في الدوري، ونحقق الدوري من دون هزيمة، كيف ما يكون قويًا".
ويتبقى للهلال بقيادة البرتغالي خورخي خيسوس مباراتان فقط، لتحقيق لقب الدوري السعودي بلا هزيمة، فقد توج الفريق رسميًا بالبطولة منذ أسبوعين تقريبًا.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 90 نقطة وبفارق 12 نقطة عن النصر وصيف الدوري السعودي.
ويستعد الهلال، الخميس المقبل، لخوض مباراته قبل الأخيرة أمام الطائي ضمن منافسات الجولة الـ33 من البطولة السعودية.