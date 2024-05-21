"البليهي" يعلّق على مقولة الدوري السعودي ليس قويًا

وقال "البليهي" في تصريحات إعلامية :"كل هذه ليست قوة، متى ستأتي القوة، أقوى لاعبين في العالم موجودون هنا في الدوري، ونحقق الدوري من دون هزيمة، كيف ما يكون قويًا".