الفيحاء يعلن غياب مهاجمه النيجيري "أنتوني نواكايمي" عن لقاء الشباب

وقال النادي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "فضل المدير الفني السيد "فوك رازوفيتش" إراحة النيجيري "أنتوني نواكايمي"، وعدم إشراكه في مباراة اليوم أمام الشباب، وذلك على إثر شعوره بآلام في العضلة الخلفية بعد الحصة التدريبية أمس الخميس؛ حيث سيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية".