عقب تعثر صفقة زيلينسكي.. الأهلي يوجّه بوصلته نحو نجم أتلتيكو مدريد ومنتخب الأرجنتين

وكان الأهلي قريبًا من التوقيع مع الدولي البولندي بيوتر زيلينسكي، لاعب نابولي الإيطالي قبل أن تنهار الصفقة بسبب رغبة اللاعب في الاستمرار مع فريقه في هذا الموسم.