عقب تعثر صفقة زيلينسكي.. الأهلي يوجّه بوصلته نحو نجم أتلتيكو مدريد ومنتخب الأرجنتين

دخل الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع الأرجنتيني رودريجو دي بول من صفوف أتلتيكو مدريد لدعم خط وسطه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقاً للصحفي فابريزو رومانو المختص، بأخبار سوق الانتقالات أن الأهلي فتح باب التفاوض مع الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب أتلتيكو مدريد من أجل التوقيع معه في الصيف الجاري.
وقال الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه بمنصة “إكس” تويتر سابقاً: "فتح الأهلي محادثات للتعاقد مع رودريجو دي بول. إنه الهدف الرئيسي بعد انهيار صفقة بيوتر زيلينسكي".
وكان الأهلي قريبًا من التوقيع مع الدولي البولندي بيوتر زيلينسكي، لاعب نابولي الإيطالي قبل أن تنهار الصفقة بسبب رغبة اللاعب في الاستمرار مع فريقه في هذا الموسم.
وأوضح فابريزيو رومانو أن مفاوضات نادي أهلي جدة مع أتلتيكو مدريد ليست سهلة، ولكن النادي السعودي سيواصل محاولاته لحسم صفقة دي بول".
الجدير ذكره أن رودريجو بول كان من أبرز لاعبي منتخب الأرجنتين الفائز بلقب بطولة كأس العالم 2022 بقطر.
وانضم الأرجنتيني الدولي صاحب الـ29 عامًا إلى صفوف فريق أتليتكو مدريد عام 2021 قادمًا من نادي أودينيزي الإيطالي، مقابل 35 مليون يورو بعقد لمدة خمسة مواسم.
وتبلغ القيمة التسويقية الحالية للاعب وفقًا لموقع ترانسفير ماركت 40 مليون يورو.
يشار أن الأهلي عزز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع الجزائري رياض محرز، والتركي ديميرال، والفرنسي آلان ماكسيمين، والثنائي البرازيلي روجير إيبانيز وروبروتو فيرمينو، بالإضافة إلى الإيفواري فرانك كيسيه، والحارس السنغالي إدوارد ميندي.