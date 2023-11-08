في الجولة الـ 13 من دوري روشن.. الاتفاق يواصل تدريباته تحضيراً لمواجهة الفيحاء

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية، ثم تمارين الإحماء على عدة محطات، بعد ذلك تدريب لياقي بالكرة عبر مجموعتين، ثم طبق الفريق الجانب التكتيكي الذي سينتهجه الكوماندوز في مواجهة الفيحاء، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.