حصد أول نقطة في دوري روشن.. الباطن يرفض الاستسلام ويفرض التعادل على ضمك

حصد فريق الباطن الأول لكرة القدم، أول نقطة له في دوري روشن السعودي، بعد أن قلب تأخره إلى تعادل مثير في الأنفاس الأخيرة أمام ضيفه ضمك (2-2) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
لاح الأمل للضيوف للتقدم بالنتيجة قبل نهاية الشوط الأول بـ4دقائق حينما منح الحكم محمد الهويش ركلة جزاء لمصلحة ضمك إثر عرقلة الكرواتي دوماغوج أنتوليتش داخل منطقة الجزاء فشل برونو دوراتي في ترجمتها لهدف نتيجة تصدي الحارس مشعل الشمري لتسديدته (40).
إصرار الضيوف على التسجيل قبل الاستراحة سرعان ما ترجم لهدف الأسبقية حينما أرسل آدم ماهر عرضية متقنة داخل منطقة جزاء ارتقى لها الجزائري هلال العربي سوداني فوق الجميع ليتابعها برأسه في الشباك عند الدقيقة (45+2).
وفي الشوط الثاني دخل الباطن بعزيمة أكبر لتحقيق التعادل وهو ما تحقق بعد أقل من دقيقة على الانطلاقة عن طريق القائد يوسف المزيريب الذي تابع عرضية يوسف فواز في المرمى.
وتمكن هلال العربي سوداني من خطف الهدف الثاني لمصلحة الضيوف مستغلاً سوء تمركز دفاعات ضمك ليتابع رأسية فاروق شافعي في شباك مشعل الشمري عند الدقيقة 69.
ورفض القائد يوسف مزيريب خسارة فريقه على ميدانه حينما نجح قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي من إدراك التعادل بعد أن ترجم تمريرة محمد فريح الشمري في شباك الحارس مصطفى زغبة.
بنتيجة التعادل أضاف الباطن أول نقطة لرصيده ليبقى متذيلاً لجدول الترتيب في حين رفع ضمك رصيده إلى 11نقطة بالمركز السادس.