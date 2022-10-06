حصد أول نقطة في دوري روشن.. الباطن يرفض الاستسلام ويفرض التعادل على ضمك

حصد فريق الباطن الأول لكرة القدم، أول نقطة له في دوري روشن السعودي، بعد أن قلب تأخره إلى تعادل مثير في الأنفاس الأخيرة أمام ضيفه ضمك (2-2) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.