أبها يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الشباب

نجح فريق أبها، الأول لكرة القدم، في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الست الأخيرة، بتغلبه على ضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.