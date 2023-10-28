أبها يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الشباب

نجح فريق أبها، الأول لكرة القدم، في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الست الأخيرة، بتغلبه على ضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، لحساب منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشهدت المباراة طرد مدافع الشباب البرازيلي إياغو سانتوس، بعد عرقلته مهاجم أبها، أشهر على إثرها الحكم محمد الهويش البطاقة الحمراء، وذلك في الدقيقة 72 ليكمل الشباب المباراة بعشرة لاعبين.
استغل فريق أبها حالة النقص العددي عند ضيفه على أكمل وجه، ليفتتح التسجيل بعد دقيقتين فقط من ركلة حرة ثابتة، نفذها التونسي سعد بقيربطريقة رائعة.
وسريعاً عدل الشباب النتيجة بواسطة فهد المولد، بعد أن تابع رأسية كارلوس جونيور في الشباك عند الدقيقة 76، لكن البولندي غريغور كريشيوفياك نجح في منح التقدم مرة أخرى لأصحاب الضيافة من تصويبة أرضية زاحفة .
بهذه النتيجة رفع أبها رصيده إلى 10نقاط، احتل من خلالها المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.