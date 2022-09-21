في إطار جولتها الترويجية.. أمير منطقة حائل يتسلّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2022

تسلّم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بالإمارة، اليوم؛ شعلة دورة الألعاب السعودية 2022، في إطار جولتها الترويجية بمشاركة عدد من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات وشباب وفتيات المنطقة؛ حيث تجولت الشعلة في عدد من المواقع الأثرية شملت قلعة عيرف، ومدينة جبة.