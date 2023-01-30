بحضور "البلطان" وبمشاركة "أرون" و"باهبري" .. الشباب يفتح ملف لقاء ضمك

واستهل "مورينو" مدرب الفريق الشبابي برنامجه بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة، ثم قسم الفريق لمجموعتين طبقوا عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، تلاها بمناورة تكتيكية في منتصف الملعب اختتم بها حصته التدريبية.