بحضور "البلطان" وبمشاركة "أرون" و"باهبري" .. الشباب يفتح ملف لقاء ضمك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تحضيراته لمواجهة ضمك بحضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان.
ويستعد أبيض العاصمة لمواجهة ضمك الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة (15) في دوري روشن السعودي للمحترفين.
واستهل "مورينو" مدرب الفريق الشبابي برنامجه بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة، ثم قسم الفريق لمجموعتين طبقوا عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، تلاها بمناورة تكتيكية في منتصف الملعب اختتم بها حصته التدريبية.
وشارك الثنائي أرون بوبيندزا وهتان باهبري في التدريبات الجماعية بعد إكمالهما برنامجهما التأهيلي.