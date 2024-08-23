الخلود يضمّ "أليو ديانج" لاعب الأهلي المصري

ونشر الحسابُ الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بيانًا، جاء فيه: "أنهت إدارة النادي رسميًّا إجراءات التعاقد بنظام الإعارة مع لاعب الأهلي المصري ومنتخب مالي الدولي "إليو ديانج"؛ لتمثيل صفوف الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024/ 2025".