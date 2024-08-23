الخلود يضمّ "أليو ديانج" لاعب الأهلي المصري

أعلن نادي الخلود الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي، تعاقده مع المالي "أليو ديانج"، من أجل تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من الأهلي المصري.
ونشر الحسابُ الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بيانًا، جاء فيه: "أنهت إدارة النادي رسميًّا إجراءات التعاقد بنظام الإعارة مع لاعب الأهلي المصري ومنتخب مالي الدولي "إليو ديانج"؛ لتمثيل صفوف الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024/ 2025".
كما تعاقد النادي مع المدافع الفرنسي "كيفين ندورام"، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأصبح الدولي المالي اللاعب السادس في قائمة النادي الأجنبية، بعد كلٍّ من: الحارس البرازيلي "مارسيلو جروهي"، الفرنسي "كيفن ندورام"، القمري "ميزياني ماوليدا"، الإسباني "أليكس كولادو"، والسلوفاكي "نوربيرت جيومبير".
وبدأ الدولي المالي مسيرته الاحترافية مع "دجوليبا" المالي، ثم انتقل إلى مولودية الجزائر، ومنه إلى الأهلي المصري.