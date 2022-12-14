مدرب الأهلي "موسيماني" بثقة: "سنحقّق نتائج جيدة في باقي مباريات الموسم"

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، الجنوب أفريقي "موسيماني": إن فريقه سيحقّق نتائج جيدة في بقية مباريات الموسم، مشدّدًا على أنه يتطلّع بقوة لرؤية الجماهير في مدرجات مباراة الأهلي غدًا أمام العين، في مؤجّلة من الجولة الحادية عشرة، من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وقال "موسيماني" عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "غدًا نعود للعمل.. أنا سعيد بعودة الدوري من الغد ولا أطيق الانتظار لرؤيتكم جميعًا في المدرجات".
واختتم: "إن شاء الله سنحقق نتائج جيدة في باقي مباريات الموسم، لا يمكنني الانتظار".
ويحتلّ الفريق الجداوي المركز التاسع برصيد 15 نقطة من 8 مباريات، ولديه أربع مباريات مؤجّلة، بينما يحتلّ العين المركز 17.