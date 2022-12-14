مدرب الأهلي "موسيماني" بثقة: "سنحقّق نتائج جيدة في باقي مباريات الموسم"

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، الجنوب أفريقي "موسيماني": إن فريقه سيحقّق نتائج جيدة في بقية مباريات الموسم، مشدّدًا على أنه يتطلّع بقوة لرؤية الجماهير في مدرجات مباراة الأهلي غدًا أمام العين، في مؤجّلة من الجولة الحادية عشرة، من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.