ناشئو أخضر اليد يواصلون الاستعداد للآسيوية

يخضع المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين لحصتين تدريبيتين خلال معسكره الإعدادي الخارجي المقام في جمهورية سلوفينيا، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الاستعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، (المؤهلة لبطولة العالم للناشئين - كرواتيا 2023م)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 20- 31 أغسطس 2022م.
وتتضمن التدريبات على محطات التقوية في صالة الإعداد البدني، بالإضافة إلى التمارين الفردية والجماعية التي عمد من خلالها الجهاز الفني إلى تطبيق بعض الخطط التكتيكية في الجانبين الدفاعي والهجومي، كما ينتظر أن يخوض الأخضـر عددًا من المواجهات الودية قبل موعد العودة إلى المملكة يوم 15 أغسطس المقبل.
يُذكر أن الإسباني السيد خوليان يتولى مهمة المدير الفني ويشرف على تدريبات الأخضر خلال المعسكر، كما يتولى المدرب الوطني هاشم الشرفا مهمة التدريب.