ناشئو أخضر اليد يواصلون الاستعداد للآسيوية

وتتضمن التدريبات على محطات التقوية في صالة الإعداد البدني، بالإضافة إلى التمارين الفردية والجماعية التي عمد من خلالها الجهاز الفني إلى تطبيق بعض الخطط التكتيكية في الجانبين الدفاعي والهجومي، كما ينتظر أن يخوض الأخضـر عددًا من المواجهات الودية قبل موعد العودة إلى المملكة يوم 15 أغسطس المقبل.