تُوج بكأس العالم مع منتخب بلاده واعتلى منصة التتويج الإنجليزية أربع مرات .."سيلفا" يودع الملاعب

وكان سيلفا قد رحل عن مانشستر سيتي في عام 2020، وقد أعلن خلدون المبارك، رئيس مانشستر سيتي أن سيلفا سيكون واحدًا من ثلاثة لاعبين ساهموا في تحويل الفريق إلى قوة بارزة في كرة القدم الأوروبية، سيجري تكريمهم بتمثال خارج ملعب الاتحاد، معقل النادي.