النصر: الأرجنتيني "بيتي" يجري عملية جراحية.. وغارسيا يمنح اللاعبين راحة

أعلن نادي النصر عن إجراء لاعب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني بيتي مارتنيز عملية جراحية في مدينة برشلونة الإسبانية لإزالة مسمار من ركبته اليمنى وذلك بعد مرور سنة ونصف على عملية الرباط الصليبي التي أجراها سابقاً.
وأوضح النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن العملية تمت على يد الطبيب رامون كوجات وبمتابعة من طبيب النادي دافيد ماركيز.
ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، أمس الأربعاء، خلال فترة التوقف الدولي تمهيداً لاستئناف المسابقات الكروية في الأول من أكتوبر المقبل.
ونفذ لاعبو النصر تمارين لياقية في الحصة التدريبية، ثم أجرى المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا مناورة كروية مع فريق درجة الشباب بالنادي.
ومنح المدرب رودي غارسيا لاعبي الفريق راحة لمدة يومين تزامناً مع اليوم الوطني السعودي على أن يعاود الفريق تدريباته يوم السبت المقبل.
وسيخوض النصر مواجهة صعبة بعد استئناف المسابقات الكروية أمام ضيفه الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن في الثاني من أكتوبر المقبل.