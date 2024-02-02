انطلاق تصفيات بطولة العالم للقوارب الكهربائية "E1" في جدة وسط حضور جماهيري كبير

وتشهد النسخةُ الحالية من البطولة التي تتكوّن من "7" جولات حول العالم؛ تواجدَ "8" فرق؛ هي: الفريق السعودي "آيوكي ريسينغ" لمالكه ستيف آيوكي، والذي يمثّله الكابتن سعود أحمد، ومشاعل العبيدان، وفريق "برادي" لمالكه توم برادي، ويمثّله سام كولمان، وإيما كيمالينن، وفريق "رافا" لمالكه نجم التنس العالمي رافائيل نادال، ويمثّله الثنائي "توم تشيب، وكريس لازاراغا"، وفريق "دروغبا" لمالكه نجم ساحل العاج السابق "ديديه دروغبا"، ويمثّله يوسف العبدالرزاق، وأوبان دنكن، إضافة إلى فريق "سيرجيو بيريز" لمالكه سيرجيو بيريز، الذي يمثّله الثنائي "داني كلوس، وفيتوريا بيريا"، وفريق "بلو رايزينغ" لمالكه فيرات كوهلي، ويمثّله المتسابقان "ليزا كوسين باتاليا، وفيليم كافانغ"، فضلًا عن فريق "البرازيل" لمالكه مارسيلو كلور، ولاعبَيه "تيمي هانسن، وكاتي منينغز"، وأخيرًا فريق "ميامي" لمالكه مارك أنتوني، ويمثّله لاعباه "آنا غلينون، وإريك ستارك".