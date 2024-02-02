انطلاق تصفيات بطولة العالم للقوارب الكهربائية "E1" في جدة وسط حضور جماهيري كبير

انطلقت، اليوم الجمعة، تصفياتُ بطولة العالم للقوارب الكهربائية "E1" في جدة، وسط حضور جماهيري كبير، والتي تقام في نسختها الأولى في المملكة العربية السعودية، وتنظمها وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وبإشراف الاتحاد الدولي للزوارق السريعة، وتستمرّ على مدار يومين حتى يوم 3 فبراير 2024م؛ حيث تقام هذه البطولة في 7 مدن حول العالم على مدار العام، بداية بهذه الجولة الافتتاحية التي يشارك فيها 16 سائقًا وسائقةً، يمثّلون 8 فرق عالمية.
وتشهد النسخةُ الحالية من البطولة التي تتكوّن من "7" جولات حول العالم؛ تواجدَ "8" فرق؛ هي: الفريق السعودي "آيوكي ريسينغ" لمالكه ستيف آيوكي، والذي يمثّله الكابتن سعود أحمد، ومشاعل العبيدان، وفريق "برادي" لمالكه توم برادي، ويمثّله سام كولمان، وإيما كيمالينن، وفريق "رافا" لمالكه نجم التنس العالمي رافائيل نادال، ويمثّله الثنائي "توم تشيب، وكريس لازاراغا"، وفريق "دروغبا" لمالكه نجم ساحل العاج السابق "ديديه دروغبا"، ويمثّله يوسف العبدالرزاق، وأوبان دنكن، إضافة إلى فريق "سيرجيو بيريز" لمالكه سيرجيو بيريز، الذي يمثّله الثنائي "داني كلوس، وفيتوريا بيريا"، وفريق "بلو رايزينغ" لمالكه فيرات كوهلي، ويمثّله المتسابقان "ليزا كوسين باتاليا، وفيليم كافانغ"، فضلًا عن فريق "البرازيل" لمالكه مارسيلو كلور، ولاعبَيه "تيمي هانسن، وكاتي منينغز"، وأخيرًا فريق "ميامي" لمالكه مارك أنتوني، ويمثّله لاعباه "آنا غلينون، وإريك ستارك".
وستُقام أحداث السباق على مدار يومين، من خلال إقامة التصفيات التأهيلية، ثم مرحلة نصف النهائي، وأخيرًا النهائي الذي سيجمع بين الأربعة فرق المتأهلة، فيما ستتنافس جميع الفرق المشاركة على متن قارب كهربائي متطابق "ريس بيرد"، وهو أول قارب سباق كهربائي بالكامل في العالم، يجمع بين التصميم الأنيق والمستقبلي، وتقنية القارب المحلق المبتكرة، كما يمتلك القاربُ القدرةَ على الوصول إلى سرعة 50 عقدة "93 كم/ ساعة".