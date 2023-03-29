البرتغالي "خورخي خيسوس" مطلوب في "الهلال" .. في حال رحيل "دياز"

وأعلن بالأمس الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا موافقته على استقالة مدرب المنتخب الأول هيرفي رينارد، ليرحل عن منصبه، وسط تقارير عن قبوله عرضًا لتولي تدريب منتخب بلاده للسيدات.