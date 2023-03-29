البرتغالي "خورخي خيسوس" مطلوب في "الهلال" .. في حال رحيل "دياز"

كشفت صحيفة "Maisfutebol" البرتغالية عن أن البرتغالى خورخي خيسوس مدرب نادي فنربخشة التركي الحالي مطلوب في نادي الهلال.
وقالت الصحيفة البرتغالية إن المنتخب السعودي والهلال مهتمان بتعيين المدرب البرتغالي الذي لا ينوي تجديد عقده مع فنربخشة.
وبحسب الصحيفة فإن خيسوس هو الخطة الثانية لقادة الاتحاد السعودي، الذين يفضلون حاليًا فكرة توظيف الأرجنتيني رامون دياز، الذي ينتهي عقده مع الهلال في يونيو.
وأوضحت أنه فى حال إذا اختار المنتخب السعودي كسب خدمات دياز، فإن البرتغالي، الذي لا ينوي التجديد مع فنربخشة، سيظهر بعد ذلك كهدف لنادي الهلال.
وأعلن بالأمس الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا موافقته على استقالة مدرب المنتخب الأول هيرفي رينارد، ليرحل عن منصبه، وسط تقارير عن قبوله عرضًا لتولي تدريب منتخب بلاده للسيدات.