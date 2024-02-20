الهلال: الإصابة تغيب "البريك".. والفريق يواصل تحضيراته لمواجهة سابهان

قال نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، أن الفحوصات كشفت تعرض لاعب الفريق الكروي الأول "محمد البريك" لإصابة في العضلة الخلفية، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.
ميدانياً، أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة نظيره فريق "سابهان الإيراني"، الخميس المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، على ملعب "المملكة أرينا".
بدأ المران في صالة الإعداد البدني، تلاها تدريبات لياقية بالكرة، تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وشرح المدير الفني "خيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بتدريبات فنية متنوعة.
من جانب آخر بدأ حارس الفريق "محمد العويس" الجري حول الملعب وأداء تدريبات لياقية متنوعة، تأهباً للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.