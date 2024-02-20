الهلال: الإصابة تغيب "البريك".. والفريق يواصل تحضيراته لمواجهة سابهان

بدأ المران في صالة الإعداد البدني، تلاها تدريبات لياقية بالكرة، تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وشرح المدير الفني "خيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بتدريبات فنية متنوعة.