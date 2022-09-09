الأرجنتين تواجه الإمارات ودياً استعداداً لملاقاة الأخضر السعودي بمونديال قطر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الخميس، أن منتخبه الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الأرجنتيني في العاصمة أبوظبي في 16 نوفمبر المقبل، ضمن استعدادات الأخير لكأس العالم FIFA قطر 2022.
وتقيم الأرجنتين معسكراً في أبوظبي قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في العرس الكروي العالمي الذي يقام من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.
وأوقعت القرعة بطل مونديالَي 1978 و1986 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.
من جهته، يستعد منتخب الإمارات الذي فشل في التأهل إلى مونديال قطر للاستحقاقات المقبلة، ومنها دورة كأس الخليج "خليجي 25" في البصرة المقررة في يناير 2023، وبطولة غرب آسيا في مارس 2023، ونهائيات كأس آسيا 2023.
وتخوض الإمارات إضافة إلى لقاء الأرجنتين، ثلاث مباريات ودية مع باراغواي في 23 سبتمبر الحالي، وفنزويلا في 27 منه في معسكرها الذي تقيمه في النمسا، وكازاخستان في 19 نوفمبر المقبل ضمن معسكر أبوظبي في المرحلة الثانية من الإعداد.