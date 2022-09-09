الأرجنتين تواجه الإمارات ودياً استعداداً لملاقاة الأخضر السعودي بمونديال قطر

وتخوض الإمارات إضافة إلى لقاء الأرجنتين، ثلاث مباريات ودية مع باراغواي في 23 سبتمبر الحالي، وفنزويلا في 27 منه في معسكرها الذي تقيمه في النمسا، وكازاخستان في 19 نوفمبر المقبل ضمن معسكر أبوظبي في المرحلة الثانية من الإعداد.