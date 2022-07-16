"السميح" يقفز للمرتبة الـ15عالميًّا في التايكوندو

قفز لاعب المنتخب السعودي الأول للتايكوندو فهد السميح للمرتبة الـ15 في التصنيف الدولي، وكان اللاعب يحتل الرقم (83).
يُذكر أن هذا التصنيف هو الأعلى في تاريخ اللعبة على الصعيد المحلي، بعد أن خطف مؤخرًا البرونزية الدولية في منافسات بطولة آسيا 2022 بكوريا؛ وبذلك يحتفظ "السميح" بالرقم القياسي على الصعيدين المحلي والخليجي.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، أن الهدف الذي وضعه الاتحاد في منافساته القارية المقبلة هو تحقيق الميداليات المتقدمة للعنصر النسائي والرجال وحققنا جزءًا من تلك الاستراتيجية، والقادم أجمل في ظل الدعم الذي نجده من القيادة الكريمة.