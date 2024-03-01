صافرة سلفادورية تضبط كلاسيكو الهلال والاتحاد

واختارت لجنة الحكام طاقمًا من سويسرا لإدارة مباراة الأخدود ونظيره فريق الرياض بقيادة يورس شنايدر، وسيعاونه كل من مواطنيه ماركو زير شير وبنجامين زير شير، في حين سيتولى لوكاس فاهندريش قيادة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي إبراهيم الدخيل.