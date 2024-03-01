صافرة سلفادورية تضبط كلاسيكو الهلال والاتحاد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي ستقود مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024م.
عين الاتحاد طاقم تحكيم من أمريكا الوسطى لقيادة قمة مباريات الجولة والتي تجمع الهلال بضيفه الاتحاد على أرض ملعب "المملكة أرينا".
وسيقود الحكم السلفادوري إيفان بارتون الكلاسيكو حكم للساحة على أن يعاونه مواطنه ديفيد موران مساعد أول وهنري بوبيرا من نيكاراغوا مساعد ثانٍ، فيما سيتولى الحكم الأمريكي كريس بينسو قيادة غرفة الفيديو بمساعدة من مواطنه ألين شابمان.
واختارت لجنة الحكام طاقمًا من سويسرا لإدارة مباراة الأخدود ونظيره فريق الرياض بقيادة يورس شنايدر، وسيعاونه كل من مواطنيه ماركو زير شير وبنجامين زير شير، في حين سيتولى لوكاس فاهندريش قيادة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي إبراهيم الدخيل.
أما مباراة أبها وضيفه الطائي ستكون بقيادة سعودية خالصة حيث سيتولى عبدالصمد بكري إدارة المباراة كحكماً للساحة وسيساعده كل من فيصل القحطاني وسامي العرفج بينما ستكون غرفة الفيديو بعهدة فيصل البلوي وبمساعدة من محمد العرمطي.