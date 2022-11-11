"الأخضر" يدشن المرحلة الرابعة من الاستعدادات للمونديال في الرياض يوم الأحد القادم

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء يوم أمس الخميس إلى مطار الملك خالد الدولي، بعد أن اختتم الأخضر معسكره الإعدادي الذي أقيم في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة بين 17 أكتوبر و10 نوفمبر، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.
وتعادل المنتخب الوطني السعودي أمام منتخب بنما بنتيجة (1 - 1) في المواجهة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس على استاد آل نهيان، في ختام المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمونديال.
من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي الأخضر راحة لمدة يومين، على أن يكون التجمع للمرحلة الرابعة والأخيرة مساء يوم الأحد القادم في الرياض.
يجدر الإشارة إلى أن "الأخضر" خاض خلال المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي خمس مواجهات ودية أمام منتخبات مقدونيا، ألبانيا، هندوراس، آيسلندا، بنما.
وسيواجه الأخضر السعودي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 منتخب كرواتيا، في الرياض يوم 16 نوفمبر الجاري في آخر المباريات التجريبية قبل خوض مونديال قطر.