"الأخضر" يدشن المرحلة الرابعة من الاستعدادات للمونديال في الرياض يوم الأحد القادم

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء يوم أمس الخميس إلى مطار الملك خالد الدولي، بعد أن اختتم الأخضر معسكره الإعدادي الذي أقيم في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة بين 17 أكتوبر و10 نوفمبر، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.