خلال فترة التوقُّف الدولي.. الاتحاد يواجه الوحدة "وديًّا" الأحد المقبل

رياضة
خلال فترة التوقُّف الدولي.. الاتحاد يواجه الوحدة "وديًّا" الأحد المقبل
يواجه فريقُ الاتحاد الأول لكرة القدم، نظيرَه الوحدة، الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريقين خلال توقف المنافسات الكروية بسبب فترة التوقف الدولي.
ويستضيف ملعبُ نادي الاتحاد المباراةَ عند تمام الساعة الثامنة مساءً؛ حيث سيكون بمقدور الجماهير حضور ومشاهدة المباراة؛ حيث لم يعلن أيٌّ من الناديين أنها ستكون مغلقة وبعيدة عن أنظار الجماهير.
يشار إلى أن الاتحاد يحتلُّ المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما يحتلّ الوحدةُ المركزَ الثامن برصيد 13 نقطة.