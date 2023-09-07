تقارير: "الاتحاد" و"الأهلي" يتنافسان لحسم التعاقد مع "الغامدي" نجم "الاتفاق"

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب إدارة نادي الاتحاد من التوقيع مع اللاعب فيصل الغامدي، لاعب الاتفاق، والمنتخب السعودي، خلال الساعات القليلة القادمة.
وبحسب ذات التقارير فإن مسؤولي الاتحاد سيوقعون مع نجم الاتفاق صاحب الـ22 عاماً، بنحو 47 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى راتبه السنوي.
وأشارت التقارير إلى أنه بالرغم من اتفاق "الغامدي" مع "الاتحاد"، إلا أن "الأهلي" يواصل اتصالاته صباح اليوم للضغط على اللاعب، في محاولة لحسم التعاقد معه هذا الموسم.
وتسعى أندية الدوري السعودي خلال الساعات القليلة القادمة، لحسم العديد من الصفقات، قبل إغلاق باب التعاقدات، بموسم الانتقالات الصيفية لهذا الموسم.