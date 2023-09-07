تقارير: "الاتحاد" و"الأهلي" يتنافسان لحسم التعاقد مع "الغامدي" نجم "الاتفاق"

وأشارت التقارير إلى أنه بالرغم من اتفاق "الغامدي" مع "الاتحاد"، إلا أن "الأهلي" يواصل اتصالاته صباح اليوم للضغط على اللاعب، في محاولة لحسم التعاقد معه هذا الموسم.