"الشباب" يتجه للإبقاء على ثلاثي الأجانب بالفريق للموسم الصيفي القادم

قررت إدارة نادي الشباب، الإبقاء على عدد من محترفي الفريق، لتدعيم قائمة الأجانب بالموسم الصيفي القادم.
وتفصيلًا، أفادت تقارير إعلامية عبر برنامج "دورينا غير" بأن إدارة الشباب ستُبقي على الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق بالموسم القادم، كما تتجه الإدارة للإبقاء على المغربي رومان سايس مدافع الفريق، والبلجيكي يانيك كاراسكو.
وبحسب ما جاء في البرنامج؛ فإن الشباب فاوض الفرنسي كريم بنزيما وأخذ موافقته؛ ولكن في النهاية ذهب اللاعب للاتحاد.
وارتبطت خلال الأيام الماضية أسماء العديد من الأجانب بالانضمام إلى الشباب؛ أبرزهم رافا سيلفا، أيوب الكعبي، ريتشارليسون، كرم دميرباي.
ويحتل الشباب المركز التاسع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة.