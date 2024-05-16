"الشباب" يتجه للإبقاء على ثلاثي الأجانب بالفريق للموسم الصيفي القادم

وتفصيلًا، أفادت تقارير إعلامية عبر برنامج "دورينا غير" بأن إدارة الشباب ستُبقي على الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق بالموسم القادم، كما تتجه الإدارة للإبقاء على المغربي رومان سايس مدافع الفريق، والبلجيكي يانيك كاراسكو.