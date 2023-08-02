مدرب الشباب "كايزر": تنتظرنا مباراة هامة وصعبة أمام الاتحاد المنستيري التونسي

أكّد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الشباب، أن فريقه تنتظره مباراة هامة وصعبة أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي في ختام دور المجموعات من بطولة الملك سلمان للأندية العربية.
وجاء حديث المدير الفني الهولندي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الثالثة والأخيرة ضمن المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، التي تستضيفها السعودية في مدن: الطائف، وأبها، والباحة، خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 فريقًا.
سعيد بتواجدي هنا وتنتظرنا مباراة هامة أمام فريق صعب تابعتهم بشكل جيد في البطولة يمتلكون عناصر مميزة، ودرست كافة النقاط، يتطلّب علينا الدخول بأفضل أداء وبروح عالية من أجل الانتصار وحسم التأهل".
وأضاف: "سوف نلعب من أجل الفوز في كل المباريات، وأنا محظوظ بتواجد مجموعة رائعة من اللاعبين أثق بهم جميعًا، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا أمام فريق الاتحاد المنستيري، لا شك أنه فريق مختلف، وهذه البطولة تنافسية تتواجد فيها أندية قوية وصعبة.
وتابع: "لا يوجد فريق يلعب بلا طموح، حتى لو لم يملك فرصة للتأهل، وكل الفرق المتواجدة صعبة وتسعى لتحقيق البطولة، بلا شك يتوجّب أن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة، خصوصًا في مباراة الغد، والأهم لدينا حاليًّا هو خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية.
من جانبه قال اللاعب سعد المولد: أرحب بالمدير الفني "كايزر"، وأتمنّى له التوفيق معنا، نحن، كلاعبين، عازمون على بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز؛ لضمان التأهّل وإسعاد الجماهير الشبابية".
وأضاف: "نعرف الفرق التونسية والعربية جيدًا، والاتحاد المنستيري فريق صعب نكنّ له كل الاحترام، وعلينا تقديم كل ما لدينا من أجل حسم التأهل بإذن الله، وأشكر الجماهير الشبابية على دعمها المستمر، ونتمنى تواجدهم مساء الغد في مباراة هامة لحسم التأهل، ونعدهم بتقديم الأفضل دائمًا.