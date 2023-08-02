مدرب الشباب "كايزر": تنتظرنا مباراة هامة وصعبة أمام الاتحاد المنستيري التونسي

وتابع: "لا يوجد فريق يلعب بلا طموح، حتى لو لم يملك فرصة للتأهل، وكل الفرق المتواجدة صعبة وتسعى لتحقيق البطولة، بلا شك يتوجّب أن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة، خصوصًا في مباراة الغد، والأهم لدينا حاليًّا هو خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية.