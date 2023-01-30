بمشاركة 13 دولة و159 لاعبًا.. بطولة الرياض للشطرنج للأطفال تتهيأ للانطلاق

أعلن النادي السعودي للشطرنج، عن إطلاق منافسات بطولة الرياض للشطرنج للأطفال في نسختها الثالثة التي تقام الخميس المقبل 2 فبراير؛ بمشاركة 159 لاعباً ولاعبة من 13 دولة.