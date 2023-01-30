بمشاركة 13 دولة و159 لاعبًا.. بطولة الرياض للشطرنج للأطفال تتهيأ للانطلاق

أعلن النادي السعودي للشطرنج، عن إطلاق منافسات بطولة الرياض للشطرنج للأطفال في نسختها الثالثة التي تقام الخميس المقبل 2 فبراير؛ بمشاركة 159 لاعباً ولاعبة من 13 دولة.
وتشمل قائمة الدول المشاركة: "المملكة العربية السعودية وفرنسا وأمريكا وبريطانيا وكندا والهند والبحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس"؛ حيث تقام البطولة في الصالات الرياضية الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وتستهدف البطولة جميع مناطق المملكة، لنشر رياضة الشطرنج وصقل المواهب ورفع المستويات الفنية من خلال اللقاءات مع اللاعبين واللاعبات الدوليين من ذوي الخبرة.
وتواصل اللجنة المنظمة استعداداتها اليومية للبطولة التي ستقام وفق النظام السويسري؛ سبع جولات وزمن تفكير ست دقائق مع إضافة ثلاث ثوانٍ لكلا اللاعبين بدءاً من النقلة الأولى.