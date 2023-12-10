كأس الملك: الهلال في مواجهة التعاون.. وديربي الرياض يجمع النصر بالشباب

تنطلق غدًا الاثنين مواجهات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتُقام فيه ثلاث مباريات على النحو الآتي:
تُقام المباراة في تمام الساعة الـ3:30م على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.
وكان أبها قد تأهل للدور ربع النهائي على حساب الأهلي، في حين تأهل الخليج على حساب ضمك.
تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الـ5:45م على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وكان الهلال قد تأهل للدور ربع النهائي على حساب الحزم، في حين تأهل التعاون على حساب الوحدة.
تبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9:00م على ملعب نادي الشباب.
وكان الشباب قد تأهل للدور ربع النهائي من المسابقة على حساب الفتح، في حين تأهل النصر على حساب الاتفاق.