رسمياً.. الهلال يشارك في كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب

وقال الاتحاد القاري، في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني: في ضوء عدم استكمال منافسات دوري أبطال آسيا 2022 قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، فقد قررت لجنة المسابقات ترشيح نادي الهلال السعودي؛ حامل لقب البطولة الآسيوية، من أجل تمثيل قارة آسيا في النسخة المُقبلة من البطولة العالمية.