رسمياً.. الهلال يشارك في كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب

قرّرت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ترشيح نادي الهلال السعودي؛ حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا، من أجل تمثيل القارة الآسيوية في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2022.
يأتي ترشيح الهلال للمشاركة في مونديال الأندية الذي سيُقام في المغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين الأول و11 فبراير 2023، في ضوء عدم استكمال منافسات دوري أبطال آسيا 2022.
وقال الاتحاد القاري، في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني: في ضوء عدم استكمال منافسات دوري أبطال آسيا 2022 قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، فقد قررت لجنة المسابقات ترشيح نادي الهلال السعودي؛ حامل لقب البطولة الآسيوية، من أجل تمثيل قارة آسيا في النسخة المُقبلة من البطولة العالمية.
وسيشارك في البطولة، أندية: فلامنغو البرازيلي "بطل كوبا ليبرتادوريس"، ريال مدريد الإسباني "بطل أوروبا"، الوداد البيضاوي "بطل إفريقيا"، وصاحب الاستضافة، والأهلي المصري بصفته "وصيف بطل إفريقيا"، سياتل ساوندرز الأمريكي "بطل كونكاكاف" وأوكلاند سيتي بطل "أوقيانوسيا، والهلال السعودي.