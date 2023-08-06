برنامج المخيمات الصيفية يشهد إقبالًا كبيرًا بنسخته الثالثة بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن استمرار عملية التسجيل في برنامج المخيمات الصيفية بنسخته الثالثة، للأطفال والشباب من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 18 عامًا، ويستمرّ التسجيل حتى اكتمال العدد المحدد، وذلك بعد أن شهد البرنامج إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا ملحوظًا بين الشرائح المستهدفة خلال فترة إجازة الصيف.
ويهدف الاتحاد من خلال برنامج المخيمات الصيفية الذي يمتدّ لمدة خمسة أسابيع، من تاريخ 9 يوليو الماضي وحتى 10 أغسطس المقبل؛ إلى إيجاد حاضنة متميزة للأطفال والشباب خلال فترة الإجازة الصيفية، تساعدهم على تعزيز اللياقة البدنية والقدرات الذهنية، والانضمام في أنشطة تجمع بين المتعة والحركة، مع فتح المجال أمامهم لممارسة مجموعة من الرياضات التي تجمع بين المتعة والحركة، مع التركيز على غرس مفاهيم مجتمعية جديدة واتباع نمط حياة صحية.
وتتوزّع فعاليات برنامج المخيمات الصيفية على 45 ناديًا رياضيًّا داخل المدارس المحدّدة، موزعة على 22 مدينة، تشمل: الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، الدمام، الخبر، الجبيل، الظهران، ينبع، الهفوف، عنيزة، بريدة، حفر الباطن، خميس مشيط، الباحة، الخرج، القنفذة، صبيا، جازان، تبوك، وحائل؛ حيث يمكن للشباب الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا استخدام مرافق الأندية، وحضور الأنشطة الرياضية الجماعية.
كما تستهدف فعاليات برامج المخيمات الصيفية، تهيئة الفرص لتنمية واكتشاف وتطوير مهارات المشاركين وزيادة معارفهم وقدراتهم؛ من خلال برامج متخصصة تتضمّن أنشطة رياضية وتعليمية وترفيهية، تشمل 13 نشاطًا؛ مثل:
- البلياردو وسنوكر.
- تنس.
- يوجا.
- كرة القدم.
- كرة السلة.
- كرة الطائرة.
- ملاكمة.
- الريشة.
- السهام.
- زومبا.
- ألعاب القوى.
- كرة اليد.
- لاكروس.
- اللياقة العامة.
ويعمل الاتحاد وبدعمٍ من وزارة الرياضة، على تكثيف الجهود وإطلاق المبادرات والفعاليات ضمن نماذج رياضية محفزة تُدخل البهجة والفرح في نفوس المشاركين، بالتعاون مع كوادر مؤهلة من وزارة التعليم والاتحادات الرياضية، ونحوها من الجهات ذات العلاقة؛ سعيًا نحو تفعيل العديد من الأنشطة الموجهة لفئة الشباب والأطفال والعائلات؛ بهدف تحقيق متطلّبات برنامج جودة الحياة والإسهام في رفع نسبة الأشخاص الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية بشكل منتظم بين أفراد المجتمع.