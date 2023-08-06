برنامج المخيمات الصيفية يشهد إقبالًا كبيرًا بنسخته الثالثة بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

وتتوزّع فعاليات برنامج المخيمات الصيفية على 45 ناديًا رياضيًّا داخل المدارس المحدّدة، موزعة على 22 مدينة، تشمل: الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، الدمام، الخبر، الجبيل، الظهران، ينبع، الهفوف، عنيزة، بريدة، حفر الباطن، خميس مشيط، الباحة، الخرج، القنفذة، صبيا، جازان، تبوك، وحائل؛ حيث يمكن للشباب الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا استخدام مرافق الأندية، وحضور الأنشطة الرياضية الجماعية.

كما تستهدف فعاليات برامج المخيمات الصيفية، تهيئة الفرص لتنمية واكتشاف وتطوير مهارات المشاركين وزيادة معارفهم وقدراتهم؛ من خلال برامج متخصصة تتضمّن أنشطة رياضية وتعليمية وترفيهية، تشمل 13 نشاطًا؛ مثل: