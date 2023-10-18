طبيب المنتخب البرازيلي يكشف عن طبيعة إصابة "نيمار" خلال مباراة الأوروغواي

كشف رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم الهلال الحالي نيمار جونيور .
وكان اللاعب قد تعرض لإصابة مؤلمة أثناء مباراة منتخب بلاده أمام الأوروغواي، خرج على إثرها من الملعب بالعكازات .
وقال طبيب المنتخب في تصريحات متلفزة: "قد تكون إصابة نيمار عبارة عن الْتواء في الركبة.. لا تزال الإصابة محل شك".
وتابع: "نحتاج لعمل المزيد من الفحوصات وإعادة التقييم، علينا الانتظار قليلاً حتى نتمكن من معرفة كيفية استجابة الركبة".
وأضاف: "المتوقع في مثل هذه الحالات أن تتورم الركبة، وبعد ذلك سنقوم بعمل الفحوصات اللازمة وسنعلن بعدها عن نوع الإصابة" .