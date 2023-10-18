رياضة

طبيب المنتخب البرازيلي يكشف عن طبيعة إصابة "نيمار" خلال مباراة الأوروغواي

ظهر أثناء اللقاء وهو يغادر أرضية الملعب بالعكازات
طبيب المنتخب البرازيلي يكشف عن طبيعة إصابة "نيمار" خلال مباراة الأوروغواي

كشف رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم الهلال الحالي نيمار جونيور .

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة مؤلمة أثناء مباراة منتخب بلاده أمام الأوروغواي، خرج على إثرها من الملعب بالعكازات .

وقال طبيب المنتخب في تصريحات متلفزة: "قد تكون إصابة نيمار عبارة عن الْتواء في الركبة.. لا تزال الإصابة محل شك".

وتابع: "نحتاج لعمل المزيد من الفحوصات وإعادة التقييم، علينا الانتظار قليلاً حتى نتمكن من معرفة كيفية استجابة الركبة".

وأضاف: "المتوقع في مثل هذه الحالات أن تتورم الركبة، وبعد ذلك سنقوم بعمل الفحوصات اللازمة وسنعلن بعدها عن نوع الإصابة" .

نيمار
طبيب المنتخب البرازيلي
رودريغو لاسمار
إصابة نيمار

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